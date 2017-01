Video-fotos* Criterium Cadel Evans: Sam Bennett (Bora) ganador, Chaves y Henao protagonistas

El recorrido de 116.6 kilómetros y al que se presentaron 124 ciclistas, consistía en 22 vueltas sobre el trazado del circuito semiurbano de Albert Park con 5.3 kms (el mismo del famoso Premio de Automovilismo F1), donde hubo numerosos intentos de ataques, como el protagonizado por 15 ciclistas entre los que se encontraba el colombiano Esteban Chaves, aunque fueron cazados al paso de la sexta vuelta. El Escarabajo bogotano y subcampeón del Tour Down Under la semana anteriorse volvió a figurar en una segunda escapada, que apenas logró abrir hueco con el pelotón y que fue neutralizada a dos vueltas del final.

Hubo tres Sprints intermedios y los dos últimos fueron ganados por el checo Petr Vakoč (Quick- Step Floors), en el disputado al paso de la 10ª vuelta fue secundado por el local Aaron Gate (Aqua Blue Sport) y el antioqueño “Checho Henao”.

En la recta de meta, parecía que el gran favorito Caleb Ewan volvería a repetir triunfo después de las cuatro victorias logradas en el Tour Down Under, aunque el irlandés Sam Bennett quien le escoltó en el Criterium Down Under esta vez sorprendió al australiano en la línea de meta. Bennett a un promedio de 49.4km/h se impuso en la llegada al holandés Danny Van Poppel (Sky) y al australiano Scott Sunderland (IsoWhey Sports).

En la prueba también estuvieron presentes 6 ciclistas colombianos, los 5 de equipos worldtour que estuvieron en el Tour Down Under y a ellos se sumó el paisa Jánier Acevedo (United HealthCare), todos ellos finalizaron aunque en un segundo grupo a diferencia de 23 segundos siendo los mejores clasificados los primos Henao, Sergio Luis y Sebastián, en los puestos 55 y 56.

