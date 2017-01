Diario NC de los ‘Escarabajos’: En el cierre de enero, 1ªsemana de masiva actividad por todo el mundo

Los países más australes (en Suramérica y Oceanía) son los que concentran la atención del ciclismo mundial, es el caso en la modalidad de ruta de la Vuelta a San Juan en Argentina (con participación de 14 colombianos), la Cadel Evans Great Ocean Road Race en Australia (donde siguen compitiendo los 5 colombianos del worldtour que estuvieron en el Tour Down Under y a los que se suma el paisa Jánier Acevedo) y la New Zealand Cycle Classic en donde se esperaba el debut de dos colombianos (Jahir Pérez y Víctor Niño) por primera vez en ese país sin embargo por el tema de visado y tiquetes no pudieron unirse al resto de sus compañeros que ya compiten con el nuevo equipo continental malayo, Sapura Team.

Otro colombiano que también se vio perjudicado por el tema de trámites y tiquetes fue el tolimense Jaime Vergara que esperaba vestir esta semana el maillot azul de otro nuevo equipo continental asiático, el Nice Cycling Team- Kuwait en la Challenge de Mallorca (primer evento de ruta europeo) donde si comenzaran a competir otros 21 latinoamericanos, aunque como se sabe esta competencia no es una general por tiempos, mañana jueves para la primera de las cuatro pruebas programadas estarán 13 de ellos incluidos dos cafeteros Omar Mendoza (para estrenar su maillot del Equipo Bolivia) y Dáyer Quintana (Movistar Team), para los días siguientes si saldrán a participar Nairo Quintana y Edward Beltrán, quien lo hará para el continental dominicano Inteja- DCT.

En América se esperaba la presencia colombiana en la primera Vuelta al Uruguay femenina (en la que quedaron inscritas mujeres de 6 países) lo que en definitiva no se dará, en cambio si tendremos y creemos que por primera vez de un rutero colombiano en carreteras guaraníes, será el bogotano Camilo Mendoza (Team VIVO Continental) junto a su nuevo y joven compañero tico Daniel Bonilla en una creciente Vuelta al Alto Paraná enfrentado a brasileños, charrúas y españoles. También en el sur del continente sigue participando en el calendario mendocino, el antioqueño Marlon Pérez.

En cuanto al Mountain Bike para esta semana, 6 eventos en cuatro países, de los cuales sobresale el amplio grupo de 33 colombianos muchos de ellos del Grupo CCRE (Ciclistas comunes Retos Extraordinarios) en la atractiva prueba de largo aliento de 6 etapas, Patagonia Transandes MTB Challenge, 9ª edición, muy al sur de Chile, nación donde también ya está instalado de nuevo el carmelitano Nulver Cardona con sede en la capital Santiago y quien tendrá su evento en un cross country.

Por último no nos podía faltar mencionar la permanente actividad de los ciclistas colombianos en los Estados Unidos, en el gigante del norte donde en gran parte de su territorio la estación de invierno está siendo muy inclemente, sin embargo en los Estados del Sur el clima aún es más benévolo y ya han podido arrancar con sus calendario de ruta regionales, es el caso de California, Texas y Florida.

