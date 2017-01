Video-fotos* Vuelta San Juan, Et.1: ‘El Misil’ Gaviria despegó el 2017 dando en el blanco

Fernando Gaviria: “Es una victoria muy importante. Todos nos preparamos para ganar, no para perder y empezar levantando los brazos es muy bonito y da confianza. Ahora tenemos que seguir por la misma línea para llegar en las mejores condiciones posibles a los grandes objetivos de la temporada”. “En este país he ganado a grandes campeones como Cavendish, Sagan o Viviani, y ahora estoy en un equipo grande y sigo ganando. Está claro que Argentina me trae suerte, y hoy en concreto me sentí con suerte y piernas para ganar”, explicó.

“Ha sido una etapa muy bonita y rápida, pero al final hubo una confusión en un desvío que partió el pelotón y por eso se perdió parte del espectáculo. Nosotros salimos beneficiados, pero hay que tener cuidado con esos fallos para que no se repitan”, comentó. “Luchamos de salida por la etapa y al final ha sido clave el trabajo de todo el equipo, también de Tom Boonen, que me ha dejado cerca de meta en inmejorables condiciones para rematar”, concluyó.