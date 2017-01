Videos* Down Under Criterium: Caleb Ewan, el mejor sprinter en los inicios de temporada en Australia

Como era de esperarse, para este primer encuentro de las estrellas internacionales del ciclismo mundial, se llegó a una definición al sprint y que dominio el “menudo aussie” Ewan, el australiano se mostró superior al irlandés Samuel Bennett y al campeón del mundo, el eslovaco Peter Sagan, ambos del Bora-Hansgrohe Team, logrando su segunda victoria consecutiva en esta competencia de 50 kilómetros que se realiza en torno del Rymill Park de la ciudad de Adelaida (Australia Meridional), con lo cual repite lo hecho por los sprinters alemanas Marcel Kittel (2014 y 2015) del Giant-Shimano y André Greipel del Lotto (2012 y 2013).

La nueva gran estrella australianoade los embalajes, nacido en Sídney hace 22 años, se sigue ratificando como la principal figura en las competencias de inicio de temporada en su país desde su primer año como sub-23 el 2013, como dato estadístico, entre la Michelton Bay Cycling Classic (de 4 etapas), el Campeonato Nacional de Australia (Criterium, Crono y Fondo) y la Down Under Classic (Critérium People’s Choice), que son los tres eventos previos al Tour Down Under (la primera cita del calendario World Tour), desde hace 5 años Caleb Ewan ha corrido 34 días de los cuales ganó en la mitad de ellos, es decir 17 victorias, de las cuales 3 han sido este año (el día 3 la última etapa de la Michelton Bay Cycling Classic, el jueves 5 el Campeonato Nacional de Criterium y ayer domingo 15, la Down Under Classic.

El Critérium People’s Choice fue la entrada en acción para esta nueva temporada de cinco de los 13 colombianos que harán parte de equipo de la máxima categoría UCI WorldTour, en su orden quedaron clasificados así: 40°Sebastián Henao y 42°Segio Luis Henao, ambos del Team Sky, puesto 41 para Járlinson Pantano en su estreno con el Trek- Segafredo, en la casilla 46 Esteban Chaves (Orica- Scott), todos ellos con el mismo del ganador, mientras que el caldense Jhonatan Restrepo (Katusha) ocupó el puesto 77 a 56 segundos.

Twitter @johnfvalencia / redaccion@nuestrociclismo.com