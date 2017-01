Primera victoria colombiana 2017: Marlon Pérez firmó, viajó, corrió y ganó en Argentina

Tras su segunda incursión en el ciclismo gaucho el pasado mes de noviembre que saldó con el subtítulo general de la Vuelta al Valle 2016, y luego de regreso a Colombia logrando el título de la Vuelta Putumayo a principios de diciembre, el nacido en la ciclística subregión del Suroeste (Támesis, 1976) durante las fiestas de fin de año no paró de entrenar por las vías del oriente paisa y el municipio de La Ceja donde reside, en espera de un equipo en Colombia se interese en él para la campaña nacional 2017, de momento lo que ha podido asegurar es al menos para el primer trimestre se le presentó para el exterior gracias a la muy buena imagen que pudo dejar en sus dos anteriores participaciones en carreteras argentinas.

Pérez Arango que celebró junto a su esposa Natalia López y amigos su cumpleaños número 41, al día siguiente emprendió un viaje de dos días hasta la ciudad de San Rafael en plena zona Andina de Argentina, para unirse como nuevo gran refuerzo al equipo de la Municipalidad de Godoy Cruz y al que recién desempacado le dio la segunda victoria en esta temporada mendocina. Su próxima competencia será la Clásica de la Aceituna y el Olivo- Club Deportivo Cruz de Piedra (en el Departamento de Maipú), el domingo 22.

En dialógo con nuestrociclismo expresó: “Quiero agradecer a toda la gente de San Rafael, que me apoyó durante toda la carrera, a Juan Godoy que me trajo de Colombia, para poder competir aquí en la Argentina. Hoy se remuneró un poco el sacrificio que hacen, me sentí bastante bien, muy cómodo con un equipo con el que hicimos una buena labor con ataques desde la salida. Cerca de los túneles tenía una buena sensación y ataqué dentro de unos 15 competidores, logrando sacar una buena diferencia. Como soy bueno en la contrarreloj me pude mantener con esa diferencia. Estoy muy feliz de haber ganado esta carrera, de estar aquí en San Rafael, tienen un lugar muy bonito y es mi segunda carrera que gano en Argentina. Mi gran objetivo es la Vuelta de Mendoza, que me dicen todos que es bastante bonita y este es un gran paso”.

Como dato anecdótico e histórico, pasaron diez años desde una anterior victoria de un ciclista colombiano en la primera quincena de una temporada, fue Hernán Buenahora en la 10ª etapa de la Vuelta al Táchira, la única competencia a nivel internacional en la que los afamados Escarabajos habían podido celebrar triunfos (30 en total) en uno de los primeros quince días de cada año.

