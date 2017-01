Con 4 eventos y 1ªvez con una por etapas, Ciclomontañismo de Colombia retorna al calendario MTB UCI

La Copa Mezuena en el calendario UCI

Otra gran noticia para el ciclomontañismo colombiano, es que la Copa Mezuena se encuentra ya incluida dentro del calendario de la UCI con su primer válida del 2017 la cual se realizará el día 26 de marzo en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. En el trascurso de enero se darán a conocer las otras dos sedes de la Copa Mezuena para un total de tres válidas en su tercera edición, e igualmente se darán a conocer los patrocinadores de estos grandes eventos de la Fundación Mezuena.

Martha Cortés: “Para nosotros es de gran orgullo anunciarles esta gran noticia que nos llena de felicidad a los organizadores, pues siempre queremos darle lo mejor a los niños ciclomontañistas y a sus familias y el hecho de que nuestro evento esté en el calendario internacional es para nosotros muy importante porque hemos luchado mucho para sacarlo adelante y vemos el progreso que hemos logrado con mucha dedicación y el apoyo de los patrocinadores y de todos los que participan en la Copa Mezuena desde el año 2015. Un agradecimiento especial a la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo por la amable colaboración en el proceso de inscripción de nuestro evento ante la UCI”.

Pablo Mazuera: “Tuve la oportunidad de ir a Suiza este año a visitar a nuestro ciclista Wilson Peña y logré un importante acercamiento con los directivos del MTB a nivel global, les expuse los proyectos de la Fundación Mezuena y ellos mismos me animaron a inscribir una de nuestras válidas de la Copa Mezuena en el calendario internacional, para mí era algo muy lejano que ahora es una realidad y me llena de orgullo pues es pensado en beneficio de los corredores Junior de Latinoamérica, no solo de Colombia. La Copa Mezuena será el único evento en el mundo autorizado para entregar puntos UCI solamente a las categorías Junior, pues como sabemos entre el marco de nuestro evento no tenemos categorías Elite pero aun así logramos el permiso para inscribirla y beneficiar a los muchachos que nos acompañen y tengan sus licencias federativas anuales”.