Nuestrociclismo en breves, noticias enero3 (ARG, AUS, COL, ESP, FRA, PTR, USA)

“El hecho de que sea ciclismo no quiere decir que sea solo para hombres”, asegura Sandra sobre la práctica de este deporte en el país. El deporte ofrece múltiples beneficios, siendo esta una de las razones que más le gusta. “A mí me encanta porque me mantiene la figura”, dijo Ospina.

*Dos estrellas africanas para Bizkaia-Durango

A punto de terminar el año, Bizkaia-Durango anuncia dos nuevas corredoras que se incorporarán a la plantilla del equipo para la temporada 2017: Vera Adrian y Carla Oberholzer, ambas africanas.

La primera de ellas, Vera Adrian (Windhoek, Namibia, 1993), es la actual campeona de Namibia y de África tanto en contrarreloj individual como en la prueba en ruta, títulos que logró el pasado mes de febrero. Participó en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y, en las KZN Summer Series sudafricanas (1.2 UCI), logró un cuarto puesto en la segunda carrera.

«Estoy contentísima por poder unirme a Bizkaia-Durango el año que viene y poder disputar algunas carreras de mucho nivel. Venir desde Namibia no hace fácil coger experiencia en Europa, por lo que es crucial hacerlo si quieres tener buenos resultados en las grandes carreras del mundo. Por eso estoy tan agradecida de recibir la oportunidad de mejorar en carreras de nivel mundial».

Por su parte, Carla Oberholzer (Roodepoort, Sudáfrica, 1987) fue una de las corredoras más combativas en las carreras UCI de final de año en su país. Tercera en la segunda prueba de las KZN Summer Series y cuarta en el 94.7 Cycle Challenge (1.1 UCI), la ciclista sudafricana también participó en el pasado Campeonato del Mundo en ruta, en Catar.

«Estoy muy emocionada por correr con Bizkaia-Durango en 2017. Es un gran privilegio y una genial oportunidad para probarme a mí misma contra algunas de las mejores ciclistas del mundo. Tengo ganas de aportar todo lo que pueda al equipo y espero poder conseguir con ellas buenos resultados».

Fuente: Bizkaia-Durango

20 años del retiro de Miguel Indurain

“Hoy, 2 de enero de 1997, quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional”. Desde un hotel de Pamplona, abarrotado de periodistas, Miguel Indurain anunciaba el final de una carrera mítica, que le llevó a convertirse en el mejor ciclista español de todos los tiempos y en un ‘pata negra’ a la altura del club más selecto de campeones. Cinco Tours, como Merckx, como Anquetil, como Hinault. Y mucho más: dos Giros, un oro olímpico, el récord de la hora… Indurain decía “basta” a los 32 años, una edad a la que la mayoría de los ciclistas profesionales aún no se plantean la retirada.

Habían sido 12 años de profesional, los seis últimos convertido en el auténtico emperador del pelotón. En aquel hotel de Pamplona, toda la gloria del tímido gigante de Villava pasaba, de golpe, a convertirse en un recuerdo que sigue muy vivo hoy, 20 años después, cuando nadie ha podido igualar sus gestas porque a los siete Tours de Lance Armstrong se les acabó cayendo la careta de la trampa y el dopaje.

La convocatoria a la prensa para aquel 2 de enero se lanzó pocos días antes, pero el contenido de la misma no era ninguna sorpresa: todos intuían lo que iba a explicar. No quedaban dudas de que ‘Miguelón’ había decidido decir basta tras sufrir un duro 1996 en el que por primera vez fue destronado del Tour por Bjarne Rijs. Tampoco encajó bien que el equipo en el que corrió toda su vida, primero Reynolds y después Banesto, le obligase a correr una Vuelta a España para lo que no se sentía preparado y que siempre se le atragantó. Indurain no acabó esa Vuelta, puso pie a tierra en la etapa de los Lagos de Covadonga, kilómetros antes de iniciar el ascenso al coloso asturiano, y ya solo volvió a subirse a la bicicleta para correr criteriums no oficiales que en realidad fueron una despedida de la afición, porque Miguel sentía que ya había hecho suficiente.