Nuestrociclismo en breves, noticias enero2 (ARG, AUS, BEL, COL, ESP, GUA, USA)

El año pasado ganó con los colores del equipo de casa, el SEP San Juan, pero este año competirá con los de la selección argentina, que lleva grabados en el alma. En el brazo, sin embargo, lleva otro grabado, un tatuaje que le recuerda a su amigo, casi un hermano, ‘Chucky’ Elías Damián Pereyra, quien falleciera el pasado 20 de julio mientras se entrenaban juntos al ser arrollado por un vehículo. Rosas se salvó de milagro, no así ‘Chuky’, que falleció por un traumatismo craneoencefálico. “Este año voy a la Vuelta a San Juan con más ganas que nunca. Él me guía”, dice refiriéndose al malogrado ciclista. “Llevo tatuado su nombre junto a una brújula”, añade mostrando el brazo izquierdo. “Por vos seré mejor”, acostumbra también a decir en las redes sociales refiriéndose a Pereyra.

Aun así los ORICA, no han podido desbancar a los dos respectivos líderes generales, la italiana Valentina Scandalora (Alé Cycling), y el inglés Ian Bibby (JLT- Condor), ambos vencedores ayer domingo en la primera fracción, y quienes mañana martes en la última etapa que se disputará en Hobsons Bay Cty, sobre un corto circuito de 900 metros, buscarán obtener el que podría ser su primer título general en la prueba por etapas, que en el caso de la Bay Cycling Classic, se hace por sumatoria de puntos y no de tiempos.

No lo está teniendo nada fácil el poderoso equipo Orica- Scott, en este comienzo del mes de enero (repleto de carreras en Australia), o por lo menos no en comparación a las más recientes temporadas en las que prácticamente barrieron con la mayoría de títulos, tanto en la rama femenina como masculina, de momento hoy 2 de enero lograron despegar su libro de victorias para el 2017 en la segunda jornada de la XXVII Mitchelton Bay Cycling Classic.

Felipe Orts no pudo reeditar su triunfo absoluto de 2015, aunque fue claramente el mejor sub23, mientras que en la femenina, Alicia González no participó hasta la tercera prueba… pero cogió suficiente impulso para sumar su cuarto entorchado consecutivo en esta categoría, sexto si unimos los cadete y junior que ya consiguió en su día.

El campeón nacional de ruta belga, Philippe Gilbert, habla del primer campamento de entrenamiento de su equipo Quick-Step Floors que los tuvo durante una semana en Denia, España; y en el que estuvieron presentes los colombianos Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg, rememora su mejor victoria como profesional y adelanta sus expectativas y metas para la temporada 2017.

El doble campeón del mundo de ciclismo en ruta, Peter Sagan, dijo que su nuevo equipo podría “iniciar una revolución en el ciclismo”, y afirmó que quiere triunfar la próxima temporada en las clásicas y el Tour de Francia. El eslovaco de 26 años es la gran estrella de su nuevo equipo, el Bora-Hansgrohe. Al preguntársele sobre sus objetivos en 2017, Sagan respondió que “el objetivo para el próximo año seguirá siendo el mismo”, es decir las clásicas y el Tour de Francia.

🎥Peter Sagan présente, à sa manière, son maillot de champion du monde 2017 pic.twitter.com/fOKQGwxu7n — TodayCycling (@todaycyclingfr) 2 de enero de 2017

La Unión Ciclista Internacional (UCI) oficializó los 18 equipos que competirán en el World Tour 2017, la máxima categoría del ciclismo, en el que la gran novedad es la inclusión del UAE Abu Dhabi, escuadra con 24 ciclistas y en la que militará el colombiano, Darwin Atapuma, uno de los grandes protagonistas del 2016 en las carreteras del mundo.

En principio, este equipo, que era el antiguo Lampre Mérida (Italia), tendría capital chino para la próxima temporada y se llamaría TJ Sport, pero esa idea se perdió debido a que nunca hubo inyección de capital por lo que Mauro Gianetti y Giuseppe Saronni, los hombres que estaban al frente de la negociación, decidieron cancelar la primera concentración debido a que no había nada confirmado para 2017. La UCI no tuvo en cuenta a este conjunto en el primer listado de los World Tour para 2017, pero Saronni y Gianetti comenzaron a moverse por Emiratos Árabes, hasta que lograron un acuerdo con grupos capitalistas de dicho país.

De esta manera el equipo UAE Abu Dhabi, ya está preparado para debutar en su primera temporada el día 15 de enero en Australia con el 12°Critérium People’s Choice Classic (también conocido como el Down Under Classic) carrera que sirve de abrebocas a la primera competencia por etapas de categoría UCI WorldTour 2017, ya que dos días después será el XIX Tour Down Under en Australia (17 al 22 de enero) y posteriormente la Vuelta a San Juan en Argentina del 24 al 29 donde el jefe de filas deberá ser el ‘El Puma nariñense’, Darwin Atapuma.

A las pruebas australianas el UAE Abu Dhabi, acudirá con un ‘siete’ formado por el noruego Vegard Stake Laengen, el esloveno Marko Kump, el sudafricano Louis Meintjes, el inglés Ben Swift y los italianos Marco Marcato, Manuele Mori y Diego Ulissi. El equipo acude con ambición en lo que a objetivos se refiere y con una selección de corredores dispuesta a pelear por la victoria en cada una de las seis etapas. Kump y Swift serán las bazas del equipo en las llegadas al sprint. Ulissi también buscará una victoria de etapa, a la vez que una buena posición en la clasificación general, apoyándose en Mori y el dúo Laengen-Marcato.

“Estoy contento por volver a Australia”, comenta Ulissi, que asegura que “las etapas son adecuadas para mis características. Intentaré lograr resultados relevantes y trabajaré para mejorar mi forma física”. Ben Swift, por su parte, asegura estar “muy emocionado por regresar al Santos Tour Down Under. “He logrado victorias allí antes y siempre es un buen lugar para comenzar la temporada donde tengo ganas de ponerme el nuevo maillot y comenzar”.

