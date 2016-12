Nuestrociclismo en breves, diciembre 31 (ARG, BEL, COL, FRA, JAP, MEX, QAT, SUI, VEN)

El profesional Gianni Meersman dice adiós al ciclismo

El doble ganador de etapa en la Vuelta a España 2016, y que este año iniciaría una nueva aventura en el Fortuneo Vital francés, se retira del ciclismo con apenas 31 años de edad. La salud es lo primero. Eso es lo que ha pensado Gianni Meersman para tomar la decisión de abandonar el ciclismo profesional. Una arritmia cardiaca, detectada en unos análisis rutinarios, ha sido el detonante para que el ciclista belga, se retire del deporte que tanto ama.

“Tengo esposa e hija, no puedo y no quiero arriesgarme a que me pase nada. La bicicleta no solo era mi profesión, sino también mi pasión, y es por eso que me ha costado bastante tomar la decisión tras diez años como profesional en el equipo del worldtour”. La decisión fue anunciada en una nota de prensa de su equipo de comunicación. “Durante un examen médico de rutina, arritmias cardíacas y tejido cicatrizal, se descubrieron más pruebas que confirmaron que, de continuar compitiendo, significaría una grave amenaza para su salud, lo que le ha obligado a la decisión difícil y dramática de poner fin a su carrera de inmediato”.

A la par del alemán Marcel Kittel y el colombiano Fernando Gaviria, en este 2016 Gianni Meersman fue el otro el tercer velocista referente con el equipo Etixx- Quick-Step formaba los tres bloques con los que a lo largo de la temporada se debían repartir el extenso y paralelos calendarios, y mientras que Gaviria solo estuvo 51 días de competencia, el belga tuvo en total 91 días de actividad, casualmente la única vez que coincidieron en una misma nómina de la formación azul fue en la penúltima carrera del año, la afamada Paris- Tours que ganó el joven “Misil” paisa.

Meersman debutó como profesional con el Discovery Channel ProCycling en el 2007, luego vistió los colores de la Française des Jeux, el Lotto- Belisol y había fichado recientemente por el conjunto francés Fortuneo Vital después de un periplo más que digno de cuatro años en el Quick-Step Floors, precisamente fue en ese 2013 su mejor año con 6 victorias de etapas (tosas en pruebas del worldtour), y luego cosechó importantes victorias en citas importantes del calendario como la Volta Catalunya, el Tour de Romandía o las ya mencionadas dos victorias en la Vuelta a España (Baiona y Lugo) de este mismo año. Hoy pone fin a su carrera deportiva. La salud, y la familia, lo primero.