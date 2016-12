Vuelta Costa Rica, Et.9: Víctor García da cuarta victoria al equipo Canel´s mexicano

Esta mañana se cumplió la novena etapa de la Vuelta Banco Popular a Costa Rica, la jornada más larga del giro tico que salió de Dominical para cerrar en Golfito, con un total de 145 kilómetros en el que se disputaron 3 Metas Volantes. El terreno llano se prestó para los ataques constantes, sin embrago, la fuga importante se forma antes del kilómetro 50; Josué Alpízar de Scott-Tele Uno, Víctor García de Canel´s-Specialized, William Muñoz de Strongman-Campagnolo y Eddier Godínez de Ciclo Pigo, lograron mantenerse en punta de competencia hasta la llegada en Golfito.

El embalaje más potente lo dio el español Víctor García con un crono de 3 horas, 18 minutos y 26 segundos, y dando la cuarta victoria a la escuadra mexicana, en este giro. El segundo lugar el casanareño Muñoz y el tercero para Alpízar, todos con un crono de 3:18:28. “Por fin una etapa, tenía una deuda pendiente con el equipo, ya que por motivo de calendario no llegue aquí al 100. Ya sabíamos que iba a estar caliente, mucho contraste entre el frío de ayer y hoy, pero soy un corredor al que le gusta esta temperatura, esta humedad y me sentía con fuerza y tenía la confianza de que en el sprint iba a estar más fuerte”. García alabó la labor realizada por la fuga, “ninguno de los 4 que veníamos en fugo nos hemos guardado nada, fueron los mejores compañeros que se pueden escoger para una escapada, no se han dejado nada gracias a Dios se me da la etapa, pero los 4 veníamos muy fuertes”.

César Rojas de Frijoles Tierniticos no se vio afectado luego de concluir esta novena etapa, se mantiene a la cabeza de la General con un acumulado de 3:18:26, segundo su hermano Juan Carlos a 43 segundos, tercero Román Villalobos de Canel´s-Specialized a 5’:18”, cuarto Joseph Chavarría de Nestlé-Giant a 8’:47” y quinto Pablo Mudarra a 9’:29”.

