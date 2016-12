Un curicano y ‘el valluno’, cumplirán su gran sueño de correr con un equipo europeo

Con inscripción ante la RFEC (Real Federación Española de Ciclismo) como el Speedroad -Racing Cycling Team, su patrocinador principal es la muy afamada marca italiana de bicicletas Guerciotti, y Redondela es la localidad (en la Provincia de Pontevedra) donde tienen su sede y de donde es precisamente oriundo, su joven director deportivo, el ex corredor gallego de 36 años, Enrique Salgueiro Alonso (profesional entre el 2003 y 2012), quien con un presupuesto mínimo ha conseguido realizar un anhelado sueño, poder ofrecer a jóvenes ciclistas la oportunidad de hacer una temporada completa no solo del calendario español, además, una importante variedad de carreras a nivel europeo, norte de África e incluso como en este 2016 también en territorio chino (donde cerraron temporada con el Tour of Quanzhou Bay logrando el subtítulo general para Daniel Domínguez y el mejor sub-23 por Axel Costa). Para el 2017, especialmente tendrán competencias del calendario Continental UCI para la categoría sub23 (Europa Tour U23) incluidas algunas de las pruebas de la Copa UCI de Naciones, lo que sin duda y en tan corto tiempo, ha convertido a esta formación aficionada española en la más internacional de ese país y con posibilidades de ascender a la división continental en un futuro.

Juan David Valencia de 19 años, se “estrenó” en nuestrociclismo.com, como ganador del tradicional Clásico Periódico El Colombiano 2011 (en la categoría Infantil) y dos años después volvió a ser noticia al ganar la 2ª etapa de la Vuelta Nacional del Futuro, resultados esto que le valieron para ser llamado a formar parte del equipo juvenil 4/72 Colombia en el 2015 (su 2°año en la categoría junior). A continuación el diálogo que sostuvimos con él:

Primero que todo felicitándote por esta oportunidad que se le presenta, cuéntenos como se dio el contacto para hacer parte de este importante equipo?

Bueno todo fue por medio del profesor Jairo Monroy, él fue la persona que me contactó con el Mánager español Unai Eretsun, quien se encargó de hacer el primer acercamiento con el director deportivo del equipo, Enrique Salgueiro, de él sé que fue un ciclista profesional, y ahora puedo de decir que una gran persona dedicado a sacar adelante este proyecto para jóvenes ciclistas llevándolos a correr por Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra, Grecia, Polonia, China entre otros países.

Usted corrió poco este año, imaginamos que fue por el cambio de categoría (primer año sub-23)?

Bueno se puede decir que este año fue más como una temporada de transición, ya que es un cambio duro pasar de juvenil a correr con los élites, es un cambio difícil por eso la idea era adquirir kilómetros de fondo, aprendiendo y tomar experiencias para poder hacer una muy buena temporada el año siguiente.

Cuando estaría viajando a tener el primer contacto con el equipo?

La fecha programada para el viaje es el 5 de febrero, esa semana se estará haciendo la presentación del equipo, y de momento la idea es que mi primera carrera seria el día 12 en Portugal, tengo entendido que correremos mucho del calendario de ruta de ese país.

Que te ha manifestado Salgueiro sobre la decisión de tener por primera vez un colombiano en su equipo?

Él me dice que considera que yo andaré muy bien allá, dice que tengo muchas cosas a favor que allá no se ven, como la altitud en la que me encuentro viviendo acá en La Ceja, los terrenos donde entreno y porque el nivel del ciclismo colombiano es alto. Y también pues Enrique dice que me apoyaría mucho, que el próximo año es un puente para poder dar el salto a un equipo profesional en el 2018.

Bueno y como recibes esta noticia, qué expectativas tienes?

La verdad es una alegría muy grande siempre había soñado correr en Europa y ahora que se me presenta esta oportunidad las expectativas son las mejores, quiero hacer un año demasiado bueno y poder mostrar mis condiciones como deportista allá donde está el gran ciclismo internacional, quiero dar lo mejor de mí y poder contribuir con toda la confianza que me están dando en el equipo. Voy con una meta clara, y estoy entrenando demasiado juicioso y cuidándome mucho. Yo confío mucho en DIOS y con la ayuda de él, todo me saldrá de la mejor manera.